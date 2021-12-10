قطر 2022.. تركيا تشارك في تأمين المونديال بـ3 آلاف شرطي

العالم - قطر

وقال وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، الخميس، خلال مشاركته في فعالية محلية بالعاصمة أنقرة، إن تركيا سترسل 3 آلاف شرطي من قوات مكافحة الشغب إلى قطر التي تستضيف البطولة.

وألمح إلى إمكانية زيادة هذا العدد، مشيراً إلى مواصلة الجانبين التركي والقطري المشاورات في هذا الإطار.

وكان السفير التركي لدى قطر "مصطفى كوكصو"، قال إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بتنفيذ كل ما تطلبه قطر لضمان نجاح تنظيم كأس العالم مونديال 2022".

وأوضح "كوكصو"، أن وزارتي الداخلية التركية والقطرية وقعتا اتفاقية لتنظيم الفعاليات الكبرى".

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022".

وتابع السفير التركي قائلا: "قطر هي التي ستحدد مجالات المساعدة التي يمكن لتركيا تقديمها، ولن تدخر أنقرة جهدا في تقديم المساعدة".

ولفت إلى أن "أنقرة تنتظر بحماس كأس العالم المقبل في الدوحة كما ينتظر الأخ عرس أخيه، وتركيا حريصة على نجاح قطر في تنظيم هذه الفعالية".

وتستضيف قطر مونديال 2022 ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخباً من مختلف قارات العالم.

وترجح السلطات القطرية وصول ما يصل إلى 1.5 مليون مشجع إلى البلاد، خلال إقامة المونديال، لمؤازرة منتخبات بلادهم على مدار إقامة البطولة.