مسؤول امريكي يعلن بقاء القوات الامريكية في العراق

العالم - العراق

وجاءت تصريحات ماكنزي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "اسوشيتد برس"، قال خلالها إن "الولايات المتحدة ستبقي على 2500 عنصر من قواتها في العراق في المستقبل المنظور".

كما أضاف ماكنزي: "بالرغم من انتقال القوات الأمريكية في العراق إلى مهمة غير قتالية، فإن الجيش سيواصل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى للبلاد في الحرب ضد إرهابيي "داعش".

كما حذّر ماكنزي من احتمال زيادة الهجمات على القوات الأمريكية والعراقية في ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، أمس الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الاميركي وانسحابها من العراق.

وذكر الاعرجي في بيان أنه "تم انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأت في العام الماضي"، مشيراً الى "انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق رسميا".

وأضاف، أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".