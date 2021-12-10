الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول امريكي يعلن بقاء القوات الامريكية في العراق

مسؤول امريكي يعلن بقاء القوات الامريكية في العراق
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، أن الولايات المتحدة ستحافظ على عدد قواتها في العراق في المستقبل المنظور.

العالم - العراق

وجاءت تصريحات ماكنزي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "اسوشيتد برس"، قال خلالها إن "الولايات المتحدة ستبقي على 2500 عنصر من قواتها في العراق في المستقبل المنظور".

كما أضاف ماكنزي: "بالرغم من انتقال القوات الأمريكية في العراق إلى مهمة غير قتالية، فإن الجيش سيواصل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى للبلاد في الحرب ضد إرهابيي "داعش".

كما حذّر ماكنزي من احتمال زيادة الهجمات على القوات الأمريكية والعراقية في ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، أمس الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الاميركي وانسحابها من العراق.

وذكر الاعرجي في بيان أنه "تم انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأت في العام الماضي"، مشيراً الى "انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق رسميا".

وأضاف، أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

روابط ذات صلة

العراق.. مصرف الرافدين يحدد نسبة الفائدة على الودائع الثابتة

الكاظمي: العراق هزم إرهاب داعش دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية

مقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم شمالي العراق

النجباء: أميركا لن تغادر العراق بنهاية عام ۲۰۲۱.. وسنحافظ على سلاح المقاومة 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هذا ما تسعى اليه إيران في مفاوضات إلغاء الحظر

فيديو مثير للجدل للمدعية العامة الاميركية التي عينها بايدن

وزير النفط الليبي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة 'الأوابك'

ترامب يهاجم نتنياهو: "اللعنة عليه"

المحكمة ترفض دعوى ترامب بشأن منع نشر السجلات حول اقتحام الكابيتول

باكستان تفرج عن 100 مقاتل من طالبان