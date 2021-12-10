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بالفيديو .. مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل الإعلام الصهيوني، مساء يوم الخميس، فيديو حصري يُوثق المشاهد الأولى، لعملية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع قبل عدة شهور.

العالم - فلسطين

وذكرت القناة (12) العبرية، أنّها حصلت على مشاهد حصرية تُظهر الأسرى الستة بعد تمكنهم من الهروب بلحظات من السجن شديدة الحراسة والتحصين.

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسرى الستة بشكل متفرق بعد أسابيع من انتزاعهم لحريتهم من قبضة السجان.

جلبوع

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حفر ستة أسرى فلسطينيين نفقاً من زنزانتهم إلى خارج سجن "جلبوع" الذي يُعتبر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً، ونجحوا في انتزاع حريتهم، وأعاد الاحتلال اعتقالهم على فترات مختلفة.

وأثارت عملية الفرار موجة انتقادات للسلطات الإسرائيلية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق وإعادة فحص كل السجون الإسرائيلية التي تضم حوالى 4650 معتقلاً فلسطينيًا، بينهم 200 طفل وقاصر.

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