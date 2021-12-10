ترامب يهاجم نتنياهو: "اللعنة عليه"

العالم-الاميركيتان

وقال الصحافي باراك رافيد، إن ترامب انتقد نتنياهو "مرارا وتكرارا خلال مقابلتين لكتابي، "سلام ترامب: اتفاقيات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "القشة الأخيرة بالنسبة لترامب في علاقته مع نتنياهو، كانت عندما هنأ نتنياهو بايدن على فوزه في الانتخابات".

ونقل رافيد عن ترامب قوله: "أول شخص هنأ بايدن كان بيبي (اللقب الذي يطلقه ترامب على نتنياهو).. كان يمكن لبيبي أن يظل صامتا، لكنه ارتكب خطأ فادحا"، مضيفا: "لم أتحدث معه منذ ذلك الحين.. اللعنة عليه".

وبحسب الكاتب فإن ترامب شعر أنه ساعد في "ضمان البقاء السياسي لنتنياهو، لكنه لم يحصل على الشيء نفسه في المقابل"، وقد أعرب الرئيس السابق عن غضبه من الفيديو الذي هنأ فيه نتنياهو بايدن.

وقال ترامب: "أحببت بيبي. ما زلت أحب بيبي. لكني أيضا أحب الولاء. كان بيبي أول شخص يهنئ بايدن... هو لم يهنئه فحسب، بل قام بتصوير فيديو للتهنئة وتحدث فيه عن صداقتهما الكبيرة والعظيمة.. لم تكن لديهم صداقة، لأنهم لو كانوا أصدقاء لما كانت إدارة (الرئيس الأسبق باراك) أوباما لتقوم بصفقة مع إيران. والآن سيفعلون ذلك مرة أخرى".

وشدد على أنه فعل لـ"إسرائيل" ولنتنياهو أكثر من أي رئيس آخر، مشيرا إلى قراراته بالانسحاب من الاتفاق النووي ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بهضبة الجولان المحتلة كجزء من الكيان "الإسرائيلي".

وأوضح رافيد أن هذه التصريحات جاءت خلال مقابلة مع ترامب استمرت 90 دقيقة في مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا في شهر أبريل الماضي.