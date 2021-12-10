صحيفة: توريد الغاز المصري إلى لبنان يبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

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وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، نقلا عن مصادر متابعة لزيارة رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ إلى ​القاهرة​، أنها كانت إيجابية، تخللها تأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار ال​لبنان​ي ومنع حصول أي توترات سياسية تؤدي إلى توترات أمنية، بالإضافة إلى البحث في تعزيز المساعدات الإنسانية الواجب تقديمها لتجنيب البلاد انفجارا اجتماعيا.وأشارت المصادر إلى أن "البحث تناول أفق التعاون في سبيل الوصول سريعا إلى توقيع عقود توريد ​الغاز​ ال​مصر​ي إلى لبنان في الأشهر المقبلة".وقالت الصحيفة إن "مصر أصبحت قريبة جدا من إنجاز كل الآليات والسبل القانونية للحصول على إعفاءات من "​قانون قيصر​" والبدء بتوريد الغاز إلى لبنان، ومن المتوقع أن يتم البدء بالعملية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".