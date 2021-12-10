الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هذا ما تسعى اليه إيران في مفاوضات إلغاء الحظر

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث في الشؤون الدولية علي فضل الله أن الجانب الأمريكي يسعى لتحقيق إنجاز وفق شروطه وهذا الأمر لا تقبله ايران التي ترغب في رفع الحظر والحظر عن الإقتصاد الإيراني بدون تقديم اكثر ما قدمته في الإتفاق النووي عام 2015.

العالم - خاص العالم

وأوضح فضل الله خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن الوفد الإيراني تصرف بمتانة حقوقية وثقل اقتصادي ووضوح في الهدف والمسار لكن الى هذه اللحظة لم نرى في وفود الدول الغربية غير شعارات قديمة.

وأكد فضل الله على أن أداء الفريق المفاوض الإيراني في مفاوضات فيينا كان محترفاً ومن العالم الأول.

وأضاف فضل الله أن موقف روسيا في هذه الجولة من المفاوضات تشبه موقفها في الجولة السابقة حول الأجواء الإيجابية التي تسود المفاوضات على الرغم من قيام الدول الأوروبية بتنفيذ نوع من المصادرة للضغط على الطرف الآخر.

وتابع فضل الله بأننا أمام مشهد عام على مدار اليومين الماضيين على وسائل الإعلام وهو مشهد سلبي حول تحميل المسؤولية بين الأطراف المشاركة في المفاوضات في حال فشل المفاوضات مشيراً الى أن هذا المشهد هو جزء من لعبة التفاوض.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

شاهد..تعليقات رواد التواصل حول مباحثات فيينا

هل الولايات المتحدة مستعدة لرفع الحظر عن ايران؟

مسؤول ايراني مقرب من مفاوضات فيينا: يجب الغاء كل الحظر دفعة واحدة

إنطلاق جلسة جديدة من محادثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قيادي في حركة النهضة بتونس: سجين سابق أضرم النار في مقر الحزب

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

قطر 2022.. تركيا تشارك في تأمين المونديال بـ3 آلاف شرطي

في ذكرى مولدها.. بالفيديو.. أجواء حرم السيدة زينب عليها السلام بعدسة العالم

شاهد.. هذا ما تسعى اليه إيران في مفاوضات إلغاء الحظر

فيديو مثير للجدل للمدعية العامة الاميركية التي عينها بايدن