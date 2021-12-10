شاهد.. هذا ما تسعى اليه إيران في مفاوضات إلغاء الحظر

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وأوضح فضل الله خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن الوفد الإيراني تصرف بمتانة حقوقية وثقل اقتصادي ووضوح في الهدف والمسار لكن الى هذه اللحظة لم نرى في وفود الدول الغربية غير شعارات قديمة.

وأكد فضل الله على أن أداء الفريق المفاوض الإيراني في مفاوضات فيينا كان محترفاً ومن العالم الأول.

وأضاف فضل الله أن موقف روسيا في هذه الجولة من المفاوضات تشبه موقفها في الجولة السابقة حول الأجواء الإيجابية التي تسود المفاوضات على الرغم من قيام الدول الأوروبية بتنفيذ نوع من المصادرة للضغط على الطرف الآخر.

وتابع فضل الله بأننا أمام مشهد عام على مدار اليومين الماضيين على وسائل الإعلام وهو مشهد سلبي حول تحميل المسؤولية بين الأطراف المشاركة في المفاوضات في حال فشل المفاوضات مشيراً الى أن هذا المشهد هو جزء من لعبة التفاوض.

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