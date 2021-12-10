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فرنسا تعلن عزمها فتح الأرشيف الخاص بحرب الجزائر

فرنسا تعلن عزمها فتح الأرشيف الخاص بحرب الجزائر
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، عن قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية (1954-1962).

العالم-اوروبا

وقالت باشلو لمحطة "بي اف ام تي في" اليوم الجمعة "أفتح قبل 15 عاما أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".

وجاءت تصريحات وزيرة الثقافة الفرنسية بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائرية.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعيد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر، الاتفاق على استئناف الحوار بين البلدين، حيث تشهد العلاقات بينهما أزمة منذ أشهر.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أثار غضب الجزائر في تشرين الأول، عندما اتهم النظام «السياسي-العسكري» الجزائري بتكريس سياسة «ريع الذاكرة» بشأن حرب الاستقلال وفرنسا، مشككا أيضا في وجود «أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي، وفق ما أوردت صحيفة «لوموند» الفرنسية، ما أثار ردود فعل منددة في صفوف المجتمع الجزائري.

واستدعت الجزائر يومذاك سفيرها في باريس، ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية، المتجهة إلى منطقة الساحل، من التحليق في مجالها الجوي، قبل أن يعرب الرئيس الفرنسي عن «أسفه»، و«تمسكه الكبير بتنمية العلاقات الثنائية».

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