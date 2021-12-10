شاهد..كارثة إنسانية تحل بالمهاجرين في المكسيك

العالم - خاص بالعالم

واسفر هذا الحادث عن مصرع واصابة العشرات بجروح في واحدة من أسوأ الحوادث التي يتعرض لها المهاجرون الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتظهر مشاهد الخراب الذي حل بالمنطقة جراء انقلاب الشاحنة وتحطمها على الطريق السريع وعشرات الجثث المتناثرة على الشارع ملفوفة باقمشة بيضاء واخرى بانتظار من ينتشلها، فضلا عن المصابين المستلقين على الأرض بانتظار الفرق الطبية لتقديم الاسعافات الاولية لهم، تمهيدا لنقلهم الى المستشفيات.



وقال احد شهود العيان:"انها مأساة اشعر بالحزن الشديد لقد رايت خمسة او ستة اطفال مصابين واشخاص اصيبوا بجروم في الساقين والضلوع والرأس والرقبة في كل مكان".



هول الكارثة دفع بالاهالي الى انتشال بعض الجثث من الشاحنة المنقلبة ومساعدة المصابين.

واكد شهود عيان هروب سائق الشاحنة وشخص كان يرافقه ملطخين بالدماء بعد الحادث.

السلطات قالت إن الحادث وقع عندما انقلبت مقطورة ضخمة عند منحنى خطر ما اسفر عن سقوط عشرات الضحايا بينهم نساء واطفال، مشيرة الى ان معظم القتلى من أمريكا الوسطى والبعض الاخر من الإكوادور ووصف حالة بعضهم بالحرجة، واوضحت ان الفرق الطبية تمكنت من نقل المصابين إلى مستشفى في المنطقة.

في مارس الماضي، قُتل أكثر من عشرة مهاجرين في مقاطعة إمبريال عندما اصطدمت سيارة دفع رباعي محملة 25 شخصًا بجرار مقطورة عندما عبرت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي العام 2019، تحطمت مقطورة أخرى مليئة بالمهاجرين في الولاية، مما أسفر عن مقتل 23 غواتيماليًا وإصابة 33 آخرين.