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مسؤول ايراني مطلع: تصريحات الأميركيين حول أرصدة إيران المجمدة حرب نفسية

مسؤول ايراني مطلع: تصريحات الأميركيين حول أرصدة إيران المجمدة حرب نفسية
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة فارس الايرانية للأنباء تعليق مسؤول ايراني مطلع على تصريح الخارجية الاميركية بشأن الاصول الايرانية المجمدة، معتبرا انه يدخل في اطار الحرب النفسية التي تمارسها واشنطن ضد طهران بالتزامن مع بدء الجولة الجديدة من محادثات فيينا النووية.

العالم - ايران

ورد المسؤول الايراني المطلع على مزاعم وزارة الخارجية الأميركية بأن الأصول الإيرانية المجمدة لم يتم الإفراج عنها، بالقول: صدور مثل هذا البيان مع بدء جولة جديدة من محادثات فيينا النووية أمر طبيعي، والهدف منه تاجيج حرب نفسية ، مشددا على أن ذلك لم يترك تأثيراً على ما حدث بالفعل.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد ردت مساء أمس على تصريح مساعد وزير الخارجية الايراني مهدي صفري، وقالت: "لم يتم الإفراج عن أي من الأصول الإيرانية المجمدة ، ومابثّ من أخبار بهذا الصدد غير صحيحة".

وأعلن صفري ، في حوار متلفز أمس، الإفراج عن مطالبات إيران من إحدى الدول في المستقبل القريب ، مشيرا الى الإفراج عن 3.5 مليار دولار من أصول ايران مؤخرا.

وتابع: لدينا مستحقات بأرقام أعلى من دول أخرى وجرت مفاوضات للإفراج عنها وحققت نتائج طيبة وخلال زيارتنا لدولة أوروبية وكذلك في المفاوضات مع دولة أخرى تم تحقيق نتائج جيدة ويمكن أن نحصل قريباً على مستحقاتنا من العملة ولكن لا يمكن الإعلان عن حجم المبلغ حاليا.

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