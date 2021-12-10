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خطيب جمعة طهران: المفاوضات الحالية تختلف عن السابقة

خطيب جمعة طهران: المفاوضات الحالية تختلف عن السابقة
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

علق خطيب صلاة الجمعة في طهران آیة الله كاظم صدّيقي، على المفاوضات التي تجري حاليا في فيينا مؤكدا أن المفاوضات الحلية تختلف عن السابقة.

العالم - ايران

وأوضح الشيخ صديقة في خطبة صلاة الجمعة بالعاصمة طهران بأن المفاوضات السابقة كانت خاسرة، فقد خسرت ايران مقابل ربح الطرف الآخر.

واشار الى أن المفاوضات الحالية توجه رسالة للخارج بأن هذه الحكومة تسعى الى التعامل الحكيم مع العالم برمته.

ولفت الى أن حكومة ترامب شأنها شأن سائر الحكومات السابقة تصدت لايران عبر 3 جبهات، جبهة وزارة الخزانة الأميركية التي فرضت اجراءات حظر صارمة، وجبهة وزارة الخارجية التي كانت تمنع الحكومات والشركات من التعامل مع ايران، وجبهة المخابرات التي سعت الى تأليب وتحريض الشعب الايراني ضد حكومته.

معتبرا أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها في الجبهات الثلاث نتيجة حكمة ومواقف والسياسات التي انتهجها قائد الثورة الاسلامية.

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خطيب جمعة طهران: المفاوضات الحالية تختلف عن السابقة