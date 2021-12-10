مسيرات حاشدة في غزة في إحياء ذكرى انطلاقة حركة حماس

العالم - فلسطين

وقال القيادي في حركة حماس "مشير المصري" امام المشاركين في المسيرة: ماضون على طريق المقاومة دون تلكؤ

وأكد المصري أن قضية الأسرى في أعناقنا وأهل الضفة الغربية وقود الانتفاضة.

وقال مشير المصري: ستبقى القدس محور الصراع ومفجرة الثورات وهي خط أحمر والدفاع عنها واجب مقدس.

ودعا المصري السلطة الفلسطينية الى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأكد القيادي في حركة حماس: شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن تواجده، مشيرى الى أن المقاومة الشاملة ماضية بكل أشكالها وفي مقدمتها الكفاح المسلح.

واضاف أن المقاومة كانت ومازالت وستبقى خيارنا الاستراتيجي.

وبشأن المصالحة الوطنية قال المصري أن يد حماس ممدودة لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز اللحمة وقد قدمت تنازلات في هذا الاتجاه.

وحذر القيادي في حماس الاحتلال من استمرار الحصار على أهل غزة، مؤكدا أن حماس ذاهبة لكل خيار لرفع الحصار ونحذر العدو من التسويف والتضييق على شعبنا.

واشار المصري أن معركة سيف القدس شكلت تحولاً استراتيجياً في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني.

ودعا المصري كل الفصائل الفلسطينية الى انتخابات رئاسية وتشريعية، مشيرا الى أن حماس ترحب بكل جهد عربي-اسلامي من أجل تحقيق الوحدة.