الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المصري: تطبيع بعض الدول العربية مع العدو خيانة عظمى لفلسطين وطعنة في خاسرة قضيتنا العادلة وسيجر التطبيع على هذه الدول الدمار والخراب

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هكذا تم توقيفي.. المشتبه به بقتل جمال خاشقجي في فرنسا يكشف الحقيقة

شاهد.. نفق ثلجي رائع في قرية ايرانية

العمليات المشتركة تنفي بقاء القوات الامريكية في العراق

الشطري يتعهد بالاستعداد لأي محاولة إرهابية تواجه العراق

السودان: تحرير تركيين اختطفا فى شمال دارفور

خطيب جمعة طهران: المفاوضات الحالية تختلف عن السابقة