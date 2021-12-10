شيوخ العشائر العراقية يطالبون بفتح تحقيق بعمليات التزوير

العالم - خاص بالعالم

من جهة أخرى؛ يؤثر الشارع العراقي بشكل كبير في سير العملية السياسية؛ خصوصا مع تجدد التظاهرات المطالبة بإعادة فرز الاصوات في الانتخابات الاخيرة؛ ومحاولة حشود جماهيرية اقتحام المنطقة الخضراء.

المتظاهرون عبروا عن سخطهم وامتعاضهم من اجراءات المفوضية والخروق التي شهدتها العملية الانتخابية؛ ودعوا المحكمة الاتحادية الى الغاء النتائج المعلنة للانتخابات.

من جانبهم أطلق شيوخ العشائر والوجهاء من محافظة بغداد ومحافظات عدة؛ بيانا أكدوا فيه رفضهم لنتائج الانتخابات بسبب عمليات التزوير الكبيرة التي رافقتها حسب تعبيرهم؛ وطالبوا القضاء بفتح تحقيق عادل.

أما اللجنة المنظمة للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات في جمعة (شدوا الوثاق)؛ أكدت مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين السلميين؛ ووصفت الرئاسات الثلاث بانها حلقات مسمومة تتربص بالشعب؛ ويجب عدم التجديد لهم.

ونشرت القوات الحكومية اليات ومدرعات عسكرية داخل المنطقة الخضراء التي شهدت احتكاكا عنيفا بين قوات الأمن والمتظاهرين؛ كما شهدت التظاهرات تحليقا مكثفا للطيران الأميركي المسير فوق ساحات الاعتصام.

يبقى الأمر عالقا ويعتمد على قدرة التيارات السياسية في التوافق على مخرج للأزمة التي أفرزتها نتائج الانتخابات.

لكن في الوقت نفسه يتكهن مراقبون حول طبيعة المرحلة المقبلة بترجيح عدة تداعيات تتمثل في استمرار التشكيك بنزاهة المفوضية العليا للانتخابات؛ والتعويل على دور القضاء في حسم مسألة التزوير.

وفي سيناريو اخر تأليب الشارع ضد الحكومة العراقية المقبلة؛ أو في رواية أخرى التفاوض بشأن الحصص داخل الحكومة الجديدة.



أيا كان ما سيحدث فهو يعكس المخاوف من التصعيد والمواجهة بين من يدعو إلى احترام النتائج ومن يدعوا إلى تصحيحها.

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