ليبيا تتعقب أموالا نهبها القذافي تقدر بمليارات الدولارات

العالم ـ ليبيا

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، أوضح مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، في طلب استدعاء بمحكمة “مانهاتن” الفيدرالية الأمريكية، أن: الأموال التي سرقها القذافي وعائلته وشركاؤه والتي تقدر بـ100 مليار دولار، قد تم تحويلها من خلال 6 بنوك كبرى هي: "أوف أمريكا كورب" و"يو بي إس غروب إيه جي" و"إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي" و"كريدي سويس غروب إيه جي"، و"بنك نيويورك ميلون غورب" و"دوتش بنك إي جي"، و"جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه" و"سيتي غروب".

وأوضح المكتب أن عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب والتي قد "سرقها" القذافي وعملاؤه، لا تزال مفقودة إلى الآن.

وقال محامو المكتب الذي تأسس في 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية، في بيان لهم أمس الخميس، إن هذا الجهد قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ.