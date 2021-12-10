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ليبيا تتعقب أموالا نهبها القذافي تقدر بمليارات الدولارات

ليبيا تتعقب أموالا نهبها القذافي تقدر بمليارات الدولارات
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قالت الحكومة الليبية في طلب استدعاء أمام القضاء الأمريكي، إن بنوكا عدة قد تكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات التي "نهبها" الزعيم الراحل معمر القذافي، وفق قولها.

العالم ـ ليبيا

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، أوضح مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، في طلب استدعاء بمحكمة “مانهاتن” الفيدرالية الأمريكية، أن: الأموال التي سرقها القذافي وعائلته وشركاؤه والتي تقدر بـ100 مليار دولار، قد تم تحويلها من خلال 6 بنوك كبرى هي: "أوف أمريكا كورب" و"يو بي إس غروب إيه جي" و"إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي" و"كريدي سويس غروب إيه جي"، و"بنك نيويورك ميلون غورب" و"دوتش بنك إي جي"، و"جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه" و"سيتي غروب".

وأوضح المكتب أن عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب والتي قد "سرقها" القذافي وعملاؤه، لا تزال مفقودة إلى الآن.

وقال محامو المكتب الذي تأسس في 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية، في بيان لهم أمس الخميس، إن هذا الجهد قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ.

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