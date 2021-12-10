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إعتصام "الشعب مصدر القرار"-2012

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

نظمت جمعيات المعارضة البحرينية في الـ7 من شهر كانون الأول ديسمبر من عالم 2012، إعتصامًا شعبيًا حاشدة في بلدة المقشع تحت عنوان الشعب مصدر القرار.

العالم - لن ننسى

وقد شكل إعتصام "الشعب مصدر القرار"-2012 محطة هامة في مسار الحراك الشعبي السلمي، لانه كسر قرار وزير الداخلية البحرينية منع التظاهرات والتجمعات، كما ان المواقف التي أطلقت في هذا الإعتصام كانت مهمة جدًا.

وبعد مرور شهرًا وعشرة ايام على قرار وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة منع التظاهرات والتجمعات، نظمت المعارضة البحرينية في الـ7 من كانون ديسمبر 2012 أول العتصام لها في بلدة المقشع غربي العاصمة البحرينية المنامة.

وشارك في هذا الإعتصام الالاف المواطنين الذين احتشدوا في ساحة البلدة وشوارعها، وقد وجه المتحدثون في الإعتصام رسائل عدة للنظام البحريني ومن أبرزها تأكيدهم ان مطلب المعارضة الرئيس هو إقامة دولة ديمقراطية حديثة، تضمن حقوق الجميع ومصالحهم، وشددوا على التمسك بالحوار الجاد والحقيقي ورفض العنف، كما أكد المتحدثون ان المعارضة البحرينية لن تتنازل عن حق الشعب بالتحرك السلمي والتظاهر كحق اصيل تضمنه المواثيق والعهود الدولية، وان اي قرار او قانون يقيد هذا الحق هو مجحف لا يمكن قبولهما.

وفي كلمة له في الإعتصام وجه الأمين العالم لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في رسالة بعنوان "الى شركائنا في الوطن" قال فيها: "تعالوا نبني أسسًا لنظام ديمقراطي يحقق الأمن والإستقرار والتنمية للبحرين ويحقق أكبر قدر من مصالح جميع مكونات البحرين، وان نبعد البحرين عن دائرة المربع الأمني الذي نعيشه منذ عقود".

وناقش برنامج لن ننسى هذا الموضوع مع ضيف الحلقة الناشط السياسي البحريني السيد عباس شبر.

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