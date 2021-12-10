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الصين ونيكاراغوا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد قطع الأخيرة علاقاتها مع تايوان

الصين ونيكاراغوا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد قطع الأخيرة علاقاتها مع تايوان
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

استأنفت الصين ونيكاراجوا العلاقات الدبلوماسية الجمعة بعدما قطعت الأخيرة علاقاتها مع تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، التي أعلنت القرار بعد اجتماعات مع وزير مالية نيكاراغوا واثنين من أبناء الرئيس دانييل أورتيغا في مدينة تيانجين بشمال الصين، أن بلادهم اتخذت "الخيار الصحيح".

وقرار نيكاراغوا قطع علاقاتها مع تايوان يعني تقلص عدد حلفاء تايبه ويوجه صفعة للولايات المتحدة، بحسب خبراء.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن حلفاء تايوان -ويبلغ عددهم 14 بلدا فقط الآن- بقوا إلى جانبها بسبب ضغوط الولايات المتحدة و"دبلوماسية الدولار"، وهو ما تنفيه تايوان.

ويأتي القرار بعد شهور من تدهور العلاقات بين أورتيغا وواشنطن وفي نفس يوم إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على نستور مونكادا لاو مستشار الأمن القومي لرئيس نيكاراجوا قائلة إنه يدير مخطط احتيال مرتبطا بالواردات والجمارك يهدف لإثراء أعضاء بحكومة أورتيجا.

وكثفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان لقبول سيادتها عليها، مما أثار حنق الجزيرة التي قالت مرارا إنها لن ترضخ للترهيب وتملك حق المشاركة على الساحة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار نيكاراغوا لا يعكس إرادة شعبها لأن حكومتها لم تُنتخب في انتخابات حرة.

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