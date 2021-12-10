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السيسي يوجه رسالة للشعب العراقي

السيسي يوجه رسالة للشعب العراقي
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، العراق حكومة وشعبًا بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة.

العالم ـ مصر

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.. مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ".

وتابع: "مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع …. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية".

وحدد مجلس الوزراء العراقي، إقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء حدد السبت المقبل موعداً لإقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية".

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