الموافقة على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن

العالم _ أوروبا

وانضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، لكنها واحدة من 5 دول أعضاء فيه لم تنضم بعد إلى منطقة حرية السفر التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية 1985، الموقعة في مدينة شنغن في لوكسمبورغ.

وألغت الدول الأعضاء الـ 22 الأخرى، بالإضافة إلى أيسلندا وسويسرا والنرويج من خارج الاتحاد الأوروبي، ضوابط الحدود داخل منطقة شنغن.

ومع ذلك، يمارس بعض الأعضاء بشكل دوري حقهم في تعليق المشاركة وإعادة إرساء الحق في التحقق من المسافرين لمواجهة تهديدات مثل النشاط الإرهابي.

وخلص المجلس خلال الاجتماع إلى أن كرواتيا أوفت متطلبات تطبيق مكتسبات شنغن ككل، وهو شرط مسبق للبلاد لتكون قادرة على الانضمام إلى منطقة شنغن.

ويشير بيان صحفي صادر عن المجلس بشأن هذه المسألة، إلى أنه منذ انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي طبقت جميع متطلبات شنغن، باستثناء رفع الضوابط على الحدود الداخلية.

وأوضح المجلس أنه "وفقا لقانون انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يتم رفع هذه الضوابط إلا بعد قرار من المجلس بهذا المعنى، بعد التحقق وفقا لإجراءات تقييم شنغن من أن كرواتيا تستوفي الشروط".

وأعلنت كرواتيا عن استعدادها لبدء تقييم شنغن في يوليو 2015، حيث تم التقييم بعد ذلك بين عامي 2016 و2020.