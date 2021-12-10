لبنان تؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن استئناف العلاقات قصة مختلفة

العالم - لبنان

وقال بوحبيب: “نؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أما عودة العلاقات الطبيعية بينها وبين لبنان فهذه قصة مختلفة”.

وشرح ذلك بقوله: “حين يكون البلد ضعيفا فلا يمكنه التغاضي عن القرارات الدولية الموجودة ضد سوريا في الأمم المتحدة وأخرى أمريكية وهذه تجعل التعاطي ضمن حدود”.

وكان الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، رئيس مركز تونس، محمد صالح بن عيسى، قال قبل أيام إن الجامعة تساند بقوة عودة مقعد سوريا مرة أخرى في القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في الجزائر، مارس/ آذار 2022.

وأكد بن عيسى في تصريحات خاصة لوكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، أن “الجامعة العربية بذلت جهودا كبيرة لتسهيل عودة سوريا إلى العائلة العربية”.

وأشار المسؤول إلى أن عددا من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والجزائر وتونس والعراق، تعمل على إعادة سوريا إلى الجامعة بالرغم من وجود معارضة من قبل بعض الدول العربية الأخرى، (دون أن يسميها).