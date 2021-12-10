شاهد بالفيديو مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

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وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الجمعة: "رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية يوم 10 ديسمبر فوق المياه الدولية للبحر الأسود هدفا جويا كان يقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي. ولتحديد هوية الهدف الجوي ومنع اختراق حدود الاتحاد الروسي تم إقلاع مقاتلة من طراز سو-30 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية للمنطقة العسكرية الجنوبية".

وذكر البيان أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد أن الهدف الجوي هو طائرة استطلاع من نوع P-8A للقوات الجوية الأمريكية، مشيرا إلى أن المقاتلة الروسية "رافقتها" فوق مياه البحر الأسود.

وأردفت أنه "بعد إبعاد الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلة الروسية بسلامة إلى مطار مرابطتها"، مشددة على أنه لم يتم السماح بانتهاك حدود روسيا.

ولفت البيان إلى أن "تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية ".

وأمس الخميس أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن 3 مقاتلات تابعة لقواتها أبعدت عن حدود روسيا الجوية 5 طائرات عسكرية فرنسية وأمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.