دبلوماسي إيراني: نتجه الى تسجيل رقم قياسي جديد في صادراتنا الى روسيا

العالم-إيران

وأضاف جلالي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ان النشاطات التجارية بين إيران وروسيا قد تسارعت بشكل جيد للغاية: في عام 2019 لم يكن حجم المنتجات الإيرانية المصدرة إلى روسيا سوى 394 مليون دولار من لكنه ارتفع بنحو 105٪ ووصل إلى 805 مليون دولار في 2020 ، ووفقًا لإحصاءات الجمارك الروسية ، فقد وصلت إلى 711 مليون دولار خلال تسعة أشهر من هذا العام وحده.

وتابع: نتوقع، أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الربع الأخير من العام الجاري ، ستصل أرقام الصادرات الإيرانية إلى نحو مليار دولار ، وهو رقم قياسي جديد.

كما قال جلالي إن بعض بضائعنا تدخل روسيا من دول أوراسيا بسبب بعض العراقيل الجمركية، مضيفًا: هذه الكمية من البضائع هي رقم مرتفع لا يدخل في إحصاءات الجمارك الروسية ونسعى لإزالة العقبات للدخول الى هذا البلد بشكل مباشر.

وتابع السفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية: بالنظر الى الخطة المتبعة ، يرتفع حجم صادرات روسيا إلى إيران أيضًا ، وسيبلغ ملياري دولار هذا العام وبذلك سيرتفع حجم التجارة بين البلدين إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار خلال العام الجاري ويعدّ رقما قياسيا جديد.

ونوه إلى أن حجم التبادل بين روسيا وإيران لم يتكافأ مع قدراتهما الاقتصادية الحقيقية ، لكنها اكتسبت زخما كبيرا بالمقارنة مع الماضي رغم تفشي كورونا.

وتضم صادرات إيران الى روسيا المنتجات الغذائية مثل الحبوب والفواكه والفستق والتمر والتين والزبيب والروبيان ، وكذلك الأواني والكيماويات والمعدات المنزلية والسجاد.