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الجامعة العربية تدعو للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

الجامعة العربية تدعو للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إلى الضغط على كيان الاحتلال، من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية منهم.

العالم ـ مصر

تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وفقا لم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن بيان للجامعة.

تأتي الدعوة تزامنا مع يوم حقوق الإنسان العالمي، الذي يصادف هذا العام مرور (73 عاما) على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، بحسب البيان.

من جانبها قالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة، هيفاء أبو غزالة، إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان رسخ مفهوم المساواة في سبعة مواضع.

وأضافت أن أول فقرة من الديباجة أكدت حق الإنسان في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، تحقيقا "للمبادئ الخالدة" للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى.

وأشارت إلى أن المادة الأولى تناولت من الميثاق، المساواة من بين الغايات المنشودة لإعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال.

وأردفت أن جامعة الدول العربية تؤكد عملها المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التربية والتثقيف في هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته في إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدم تخلف أحد عن الركب.

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