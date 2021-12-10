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جدلية نتائج الانتخابات العراقية وذكرى تأسيس حركة حماس

جدلية نتائج الانتخابات العراقية وذكرى تأسيس حركة حماس
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" لهذه الليلة..محاولة اقتحام الحشود العراقية المنطقة الخضراء للمطالبة بإعادة فرز الاصوات في الانتخابات الاخيرة.

العالم - بانوراما

وأطلق شيوخ العشائر والوجهاء من مخلتف المحافظات بيانا أكدوا فيه رفضهم لنتائج الانتخابات بسبب عمليات التزوير الكبيرة التي رافقها حسب تعبيرهم؛ وطالبوا القضاء بفتح تحقيق عادل.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول...تنظيم مسيرات في مختلف مناطق غزة احياء لذكرى انطلاق حركة المقاومة الاسلامية حماس بمشاركة حاشدة من جمهور المقاومة. و أبدت كافة فصائل المقاومة الفلسطينية دعمها لحركة حماس، و وحدت خطابها في رفض التطبيع ومواصلة النضال المسلح ضد الإحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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