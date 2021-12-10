في الكويت.. مصرية تضع مولودها في الثلاجة لسبب لا يصدق

العالم- الكويت

وقالت صحيفة “الرأي” المحلية إن الواقعة انكشفت عقب نقلها إلى المستشفى إثر شعورها بآلام الولادة.

وذكرت أن الوافدة شعرت بتعب شديد عقب وضع جنينها بشقتها بالفنطاس في الكويت، ما اضطر زوجها لاستدعاء الطوارئ الطبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فحوصات المستشفى بينت أن السيدة خضعت لعملية ولادة متعسرة.

وذكرت أنه وبمواجهة الشرطة لها ولزوجها اعترفا بأن الولادة حدثت فعلًا قبل يوم في شقتهما، وأن الجنين ولد ميتا، فوضعاه في الثلاجة.

وبينت أنه جرى إبلاغ جهات التحقيق بالواقعة، وبالانتقال للشقة عثر على جثة الجنين، وتمت إحالتها إلى الطب الشرعي.

وأكدت الصحيفة أنه جار استكمال التحقيقات، لمعرفة إن كان الجنين ولد ميتا أم حيا وتم التخلص منه.