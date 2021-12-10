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كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟

كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

رد رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على شتم الرئيس الأمريكي السابق، ‏دونالد ترامب، له واتهامه بعدم الولاء.‏

العالم - الإحتلال

وقال نتنياهو في بيان صحفي: "إنني أقدر بشدة مساهمة الرئيس ترامب الكبيرة لإسرائيل وأمنها، كما أنني أقدر أهمية التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا، وبالتالي كان من المهم بالنسبة لي أن أهنئ الرئيس القادم جو بايدن".

وكان الصحفي والإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق هاجم وبقوة، رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.

واتهم ترامب، نتنياهو - بحسب الكتاب - بالخيانة ونكران الجميل، وبأنه لن ينسى أبدا اتصاله بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتحدث معه منذ ذلك الحين، قائلا إليه: "تبا له".

كما جاء في كتاب الصحفي الإسرائيلي الجديد، باراك رافيد، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يشعر بخيبة أمل كبيرة من نتنياهو، بدعوى أنه لم يقف إلى جواره، رغم ما قدمه ترامب له ولإسرائيل، مستشهدا باعترافه بهضبة الجولان السورية المحتلة، ضمن السيادة الإسرائيلية، فضلا عن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

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كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟

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