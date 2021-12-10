الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة تدعو الى تدابير بناء الثقة في السودان واستئناف الدعم الدولي

الأمم المتحدة تدعو الى تدابير بناء الثقة في السودان واستئناف الدعم الدولي
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعا المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس خلال اجتماع لمجلس الأمن الجمعة السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديموقراطي، كما دعا المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات معينة مثل الصحة. 

العالم ـ السودان

وشدد بيرتيس على "ضرورة اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة والتزام واضح بإعادة البلاد إلى مسار الانتقال الديموقراطي"، مشيرا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حق التظاهر السلمي للسودانيين.

وأضاف أنه يتعين على السلطات العسكرية والمدنية السودانية "اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للمجتمع الدولي".

وقال المسؤول الأممي في هذا الصدد "أود أن أحضّكم، وكذلك المجتمع الدولي بأسره، على تبني مقاربة متوازنة وعدم تعليق المساعدات لفترة طويلة".

ودعا إلى ضرورة النظر في "الاستئناف السريع للتمويل في قطاعات معينة، لا سيما دعم الخدمات الصحية وسبل العيش، من أجل ضمان عدم استمرار تحميل الشعب السوداني وطأة الأزمة السياسية".

لاستئناف مساعداته للسودان التي توقفت منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اشترط المجتمع الدولي تشكيل حكومة مدنية، وهو ما لم يحدث بعد، واحترام الحق في التظاهر.

ووقع البرهان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقا مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك استعاد الأخير بمقتضاها منصبه، لكن التظاهرات ضد الجيش لا تزال متواصلة.

روابط ذات صلة

السودان: تحرير تركيين اختطفا فى شمال دارفور

'أمنستي': أعمال العنف في جنوب السودان قد ترقى إلى جرائم حرب

السودان: الانقلاب منع تمويلا دوليا بقيمة 650 مليون دولار عن البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟

فنلندا تطلب شراء 64 مقاتلة من نوع 'إف-35' الأمريكية في صفقة ضخمة

الأمم المتحدة تدعو الى تدابير بناء الثقة في السودان واستئناف الدعم الدولي

إيران: حان الوقت لضغط المجتمع الدولي لانهاء حصار اليمن

هل حان وقت عودة سوريا للجامعة العربية؟

الرئيس عون: لبنان يناضل لتكريس احترام حقوق الإنسان وصيانتها