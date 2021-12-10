الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عائد الهلالي: نحن أمام أمرين لا ثالث لهما إما تشكيل حكومة شراكة أو نترك الأمور على هذه الشاكلة التي لن تكون معها تشكيل حكومة

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باكو: مواقعنا الحدودية تعرضت لإطلاق النار من جانب أرمينيا

اليابان تسجل 8 حالات إصابة جديدة بـ'أوميكرون'

كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟

فنلندا تطلب شراء 64 مقاتلة من نوع 'إف-35' الأمريكية في صفقة ضخمة

الأمم المتحدة تدعو الى تدابير بناء الثقة في السودان واستئناف الدعم الدولي

إيران: حان الوقت لضغط المجتمع الدولي لانهاء حصار اليمن