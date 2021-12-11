قاليباف: تربطنا بالجزائر قواسم سياسية ودينية عديدة

العالم - ايران

واعرب قاليباف، خلال لقائه نظيره الجزائري ابراهيم بوغالي يوم الجمعة على هامش مؤتمر اتحاد المجالس للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بدورته السادسة عشر في اسطنبول بتركيا ، عن الاستعداد لتأسيس مجموعتي صداقة في برلماني البلدين وعدّهما تساهمان في الارتقاء بمستوى العلاقات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية.

واشار الى القضية الفلسطينية والاهمية التي تكتسبها في العالم الاسلامي وخيانة بعض الانظمة لاهدافها، مؤكدا: ان تواجد الكيان الصهيوني في أي مكان لايخلّف سوى زعزعة الامن وتاجيج الصراعات بين الشعوب الاسلامية وبلدان المنطقة.

وثمّن رئيس السلطة التشريعية الايرانية بسياسات الجزائر ووصفها بالحكيمة حيال القضايا الاسلامية كالعراق وسوريا واليمن.

وأكد استعداد مجلس الشورى الاسلامي لتوطيد العلاقات مع الجزائر لاسيما في المجالات البرلمانية.

رئيس البرلمان الجزائري: نتشاطر المواقف مع ايران حيال قضية فلسطين

من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري ابراهيم بوغالي رغبة بلاده في توطيد العلاقات مع ايران لاسيما في المجالات البرلمانية، مؤكدا مشاطرة مواقف بلاده مع ايران حيال قضية فلسطين.

وقال بوغالي، خلال اللقاء ، كانت الرغبة تحدونا بهذا اللقاء وتابعنا الموضوع في الجزائر والبرلمان الجزائري الذي بدأ دورته الجديدة منذ 6 اشهر يرغب بإقامة علاقات برلمانية وتأسيس مجموعة صداقة مع نظيره الايراني.

واضاف: نتابع توطيد العلاقات بين البلدين عبر الارتقاء بالعلاقات البرلمانية.

واشار الى القضية الفلسطينية، مبيناً: انها شكلت الموضوع الرئيسي للمؤتمر و"نريد إقامة تعاون جيد بين مختلف الفصائل الفلسطينية ونعتقد ان هذا الموضوع يساهم في ايجاد حل لقضية فلسطين".

ولفت الى ان الجزائر تشاطر الجمهورية الاسلامية الايرانية بمواقف ووجهات نظر وأفكار طيبة حيال قضية فلسطين.

وتابع: نرى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قوة إقليمية وعالمية نعتمد عليها كثيرا ونأمل أن نجد حلا للقضية الفلسطينية، التي تعد واحدة من الأزمات الرئيسية في العالم الإسلامي.

وأكد ان بلاده لن تدخل في مسار التطبيع كبعض الانظمة في العالم الاسلامي لأنها تعتقد انه يساهم في تقويض قضية فلسطين ولايقدم لها أي دعم.

وفي سياق آخر وجّه الدعوة لنظيره الايراني لزيارة الجزائر، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين البلدين.