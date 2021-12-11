غروسي: البرنامج النووي الايراني حقق تطورا كبيرا

العالم - ايران

وفي حديثه مع قناة "الجزيرة"، قال رافائيل غروسي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى إلى اتفاق مع ايران، لإعادة تركيب كاميراتها بمنشأة كرج.

وأضاف أن عدم معرفتنا ما يحدث بمنشأة كرج في إيران، يمنعنا من تقديم معلومات للمفاوضين بفيينا.

وتابع غروسي أن بعض القضايا تحتاج توضيحا من طهران، مثل وجود مواد نووية بأماكن لم يصرح بها، مبينا أننا نحتاج لتقييم الوضع مع إيران، فبرنامجها النووي نما كثيرا والتخصيب يتم بنسبة 60 بالمائة.

وادعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الجديد أن ايران بدأت باستخدام سلسلة اجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 في موقع فوردو.

ومن جهة اخرى، كانت الوكالة الدولية قد اعلنت في تقرير لها قبل حوالي اسبوعين، ان احتياطي ايران يضم 113.8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة على شكل غاز سادس فلورايد اليورانيوم، اضافة الى 34.2 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة على شكل تركيبات اخرى.

الجدير بالذكر أن سفير ايران لدى بريطانيا، محسن بهاروند، صرح لوكالة "بلومبيرغ"، إن كاميرات مراقبة في منشأة كرج الإيرانية دُمّرت بعمل تخريبي صهيوني في شهر حزيران/يونيو الماضي. وقال: "كان هناك تخريب من قبل إسرائيل وتضررت بعض الكاميرات وهناك بعض التحقيقات جارية"، مضيفا أن "المحققين الإيرانيين نظروا فيما إذا كانت الكاميرات قد استُخدمت للمساعدة في العمل التخريبي. لقد طلبنا للتو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتظار حتى ينتهي هذا التحقيق".