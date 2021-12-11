الإدارة الأميركية ترجئ إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

العالم-الاميركيتان

ونقلت "NBC" عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إدارة بايدن أعدت حزمة بقيمة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، لكنها أوقفت تسليم المساعدة على الرغم من المناشدات من كييف وبعض المشرعين الأمريكيين.

وذكرت المصادر ذاتها أن هناك عددا من الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة لمزيد من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك حزمة أكبر بكثير من المساعدات التي ستتم الموافقة عليها إذا زاد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.

وبحسب ذات المصادر فإن تأجيل الإدارة الأمريكية تسليم هذه حزمة من المساعدات العسكرية، يهدف إلى منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات.