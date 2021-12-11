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الغارديان: وفد بريطاني زار طهران لبحث آلية تسديد ديون لندن

الغارديان: وفد بريطاني زار طهران لبحث آلية تسديد ديون لندن
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن السفير الايراني لدى لندن، أن وفدا من الخارجية البريطانية زار طهران الاسبوع الماضي لبحث آلية تسديد ديون بريطانيا لإيران والتي تقدر بـ400 مليون بوند.

العالم - ايران

وجاء في تغريدة على تويتر للصحفي في الغارديان باتريك فينتور، أن السفير الايراني لدى لندن "محسن بهاروند" كشف عن زيارة وفد من الخارجية البريطانية الاسبوع الماضي لبحث آلية تسديد ديون بريطانيا لصالح ايران والتي تقدر بـ400 مليون بوند.

وأضاف هذا الصحافي البريطاني: ان سفير ايران يقول ان المشكلة مازالت تتمثل في الحظر الاميركي.

ونقل الصحافي البريطاني عن بهاروند ان المسؤولين البريطانيين كانوا الاسبوع الماضي في طهران وأجروا محادثات حول السبل القانوني لتسديد دين 400 مليون بوند البريطاني التاريخي الى ايران.

يتبع..

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الغارديان: وفد بريطاني زار طهران لبحث آلية تسديد ديون لندن

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