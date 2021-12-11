الغارديان: وفد بريطاني زار طهران لبحث آلية تسديد ديون لندن

العالم - ايران

وجاء في تغريدة على تويتر للصحفي في الغارديان باتريك فينتور، أن السفير الايراني لدى لندن "محسن بهاروند" كشف عن زيارة وفد من الخارجية البريطانية الاسبوع الماضي لبحث آلية تسديد ديون بريطانيا لصالح ايران والتي تقدر بـ400 مليون بوند.

وأضاف هذا الصحافي البريطاني: ان سفير ايران يقول ان المشكلة مازالت تتمثل في الحظر الاميركي.

ونقل الصحافي البريطاني عن بهاروند ان المسؤولين البريطانيين كانوا الاسبوع الماضي في طهران وأجروا محادثات حول السبل القانوني لتسديد دين 400 مليون بوند البريطاني التاريخي الى ايران.

يتبع..