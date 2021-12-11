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تشييع رفات 41 إيزيديا من ضحايا "داعش" في سنجار العراقية

تشييع رفات 41 إيزيديا من ضحايا
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

شُيّعت في قرية كوجو بمحافظة سنجار رفات 41 أيزيديا من ضحايا تنظيم داعش بعد انتشالهم مؤخرا من مقابر جماعية شمال العراق.

العالم-العراق

وجرى دفن الضحايا يوم الخميس في مدرسة القرية التي تحولت إلى متحف تكريما لضحايا "مجزرة كوجو".

وهاجم "داعش" قضاء سنجار والمناطق المحيطة بها في أوائل أغسطس 2014 واختطف 6417 أيزيديا، بعد سيطرة التنظيم على الموصل في يونيو من نفس العام.

ونزح ما لا يقل عن 200 ألف إيزيدي في شمال العراق، حيث يعيش معظمهم في مخيمات مكتظة، فيما تفيد منظمات حقوق الإنسان بأن قرابة 2600 امرأة وفتاة أيزيدية ما زلن في عداد المفقودين.

واعتبرت العديد من هيئات الأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين العراقيين إبادة جماعية.

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تشييع رفات 41 إيزيديا من ضحايا "داعش" في سنجار العراقية