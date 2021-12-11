التكتيك الايراني لكبح حرب التصريحات على هامش محادثات فيينا

العالم- ما رأيكم

وقالوا: ان الدول الاوروبية هي في مكان ما تناسب الموقف الامريكي بشكل عام الذي طرح رفع الحظر تدريجي بالتوافق مع اختبار جدية التزام ايران بهذا الامر، فيما الجانب الايراني منذ الاساس طرح ضرورة الغاء الحظر دفعة واحدة، وهو ما اعتبره بأنه يشكل تحدياً كبيراً.

واوضحوا، ان طرح ايران في هذه المرحلة لانها لم تعد تعاني كما في السابق، لان الانقسام العالمي قد بلغ ذروته مع الصراع الروسي الامريكي الصيني، والنقطة الاخرى هي ان ايران قد اعتادت على الحظر واستطاعت الالتفات عليه والتكيف معه، ولذا فان مطالبة الامريكي بان يكون رفع الحظر متناسباً مع الالتزام الايراني هو امر خارج سياق المنطق من وجهة النظر الايرانية.

ولفتوا الى ان الجانبان الايراني والامريكي مازالا يختلفان على نفس النقطة، حيث يطالب الجانب الاول رفع الحظر بشكل كامل، فيما يطالب الجانب الثاني الالتزام، معتبراً الحديث الاوروبي بانه متفائل بشأن محادثات فيينا، فهو مجرد كلام دبلوماسي يريد من خلاله تلطيف الاجواء من اجل ان يأتي الامريكي ويتنازل في مكان ما.

من جانبه، اعتبر دبلوماسيون ايرانيون سابقون، ان المآخذ الايرانية على الدول الاوروبية الثلاث المشاركة في محادثات فيينا لرفع الحظر، بانها لم تنفذ تعهداتها حسب الاتفاق النووي. وهذا ما يدل على رضوخ هذه الدول للضغوط الامريكية، وعدّوا ان خروج هذه الدول الثلاث من السيطرة الامريكية ستكون مبادرة خير وتفاعل جدي في محادثات فيينا بين ايران و4+1، وربما يتم الوصول الى توافق للالتزام بعمل نص الاتفاق النووي الذي يقضي برفع الحظر.

في المقابل، يرى ناشطون بريطانيون، ان الجانب الاوروبي في محادثات فيينا لرفع الحظر عن ايران، يعتقد هناك املا للوصول الى تفاهمات ازاء المقترحات الايرانية بهدف الوصول الى نقاط مشتركة.

واكدوا ان مفاتيح لعبة المفاوضات هي بيد الامريكان، فهم الذين يستطيعون رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران، معتبرين ان الدور الاوروبي صحيح انه يلعب دور الوسيط ولكنه ينصاع خلف الكواليس الى الضغوط الامريكية غير انه معتدل نوعاً عن الامريكي.

واوضحوا ان امريكا عندما انسحبت من الاتفاق النووي، منعت الكثير من الشركات الاوروبية من التعامل مع ايران، ولذا فان ضغط الولايات المتحدة الامريكية على الاوروبيين يعادل الضغط على ايران علها تنصاع لضغوط الادارة الامريكية وكذلك لضغط الحكومة الاسرائيلية.

كما بينوا، بان هناك حالة ضغط شديدة تمارس ضد ايران والتلويح القيام بضربة جوية من قبل الجانب الاسرائيلي، وان هناك تدريبا مشتركا ما بين القوات الامريكية والاسرائيلية في محاكاة سيناريو ضرب المفاعل النووية في ايران، واعتبروه بانه نوع من التهديد ومحاولة اعادة ايران الى المفاوضات التي ترضاه امريكا، غير ان الجانب الامريكي يفضل تقديم العمل الدبلوماسية على اي خيار آخر لانه مجهول العواقب.

ما رأیکم..

كيف يبدو مسار محادثات فيينا في الجولة الموصوفة بالصعبة بين الطرفين؟

هل كانت الإقتراحات الايرانية في الجولة السابقة لتسهيل طريق المحادثات؟

ما أهمية امتلاك الفريق الإيراني صلاحيات واسعة للوصول الى نقاط مشتركة؟