هل الإقتراحات الايرانية تسهل محادثات فيينا؟

العالم- خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان مفاتيح لعبة المفاوضات هي بيد الامريكان، فهم الذين يستطيعون رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران، معتبرا ان الدور الاوروبي صحيح انه يلعب دور الوسيط ولكنه ينصاع خلف الكواليس الى الضغوط الامريكية غير انه معتدل نوعاً عن الامريكي.

واوضح اسماعيل ان امريكا عندما انسحبت من الاتفاق النووي، منعت الكثير من الشركات الاوروبية من التعامل مع ايران، ولذا فان ضغط الولايات المتحدة الامريكية على الاوروبيين يعادل الضغط على ايران علها تنصاع لضغوط الادارة الامريكية وكذلك لضغط الحكومة الاسرائيلية.

كما بين اسماعيل، بان هناك حالة ضغط شديدة تمارس ضد ايران والتلويح القيام بضربة جوية من قبل الجانب الاسرائيلي، وان هناك تدريبا مشتركا ما بين القوات الامريكية والاسرائيلية في محاكاة سيناريو ضرب المفاعل النووية في ايران، واعتبره بانه نوع من التهديد ومحاولة اعادة ايران الى المفاوضات التي ترضاه امريكا، غير ان الجانب الامريكي يفضل تقديم العمل الدبلوماسية على اي خيار آخر لانه مجهول العواقب.