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الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يريد الانتخابات ويعمل حتى تجري في موعدها

الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يريد الانتخابات ويعمل حتى تجري في موعدها
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

طالب نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم بمحاكمة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

العالم - لبنان

وأكد الشيخ قاسم أن قرار الأخير لرفع صرف السعر الدولار يزيد المشاكل في لبنان.

وخلال مراسم ذكرى ولادة السيدة زينب (ع)، انتقد الشيخ قرارات حاكم مصرف لبنان ولا سيّما القرار الأخير ورأى فيه اقتطاعاً من حقّ المودعين وسيزيد المشاكل.

ودعا سماحته إلى محاكمة الحاكم الذي يتحمّل مسؤولية ما آلت إليه الأمور، معتبرًا أنّ القرارات كانت يجب أن تكون بإعادة أموال المودعين كما هي.

هذا وأكّد الشيخ قاسم أنّ حزب الله يريد الانتخابات وهو يعمل حتى تجري في موعدها، لافتاً إلى أنّ الذين يتّهمون الحزب بأنّه لا يريدها قلقون من نتائجها، مشدّداً على ضرورة أن يجدّد الشعب مواقفَه وأن يقول بعد هذه الأزمات من يريد أن يمثّله ومع من يريد أن يعمل.

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