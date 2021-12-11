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وزير الخارجية الإيراني: يساورني الشك بأن هل الدول الغربية مستعدة حقا لإلغاء اجراءات الحظر أو يريدون مجرد إزالة القلق الذي يشعرون به من جانب واحد

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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