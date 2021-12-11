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تدشين المرحلة الثانية من التواصل مع المغرر بهم في محافظة الحديدة اليمنية

تدشين المرحلة الثانية من التواصل مع المغرر بهم في محافظة الحديدة اليمنية
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

دُشنت في مديريات مربع المدينة الميناء الحوك بمحافظة الحديدة الیمنیة المرحلة الثانية من أعمال التواصل والتنسيق مع المغرر بهم لعودتهم إلى صف الوطن حسب وسائل الإعلام اليمنية.

العالم - اليمن

وأشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم بدور القيادات في وضع معالجة لقضايا المغرر بهم، وتحفيز المجتمع على الاضطلاع بدوره في إعادة المغرر بهم إلى جادة الصواب.

وحث اللجان الميدانية على العمل وفق الآلية المحددة والبرنامج التنفيذي، مثمناً الجهود المبذولة في المرحلة الأولى واستجابة العديد من المغرر بهم لصوت العقل بعودتهم إلى مناطقهم وبلادهم.

وأكد قحيم أهمية بذل المزيد من الجهود في الميدان من خلال التواصل مع أهالي وأقارب المغرر بهم لحثهم على العودة إلى صف الوطن ولهم الأمان.

فيما أكد رئيس اللجنة الرئاسية خالد الخزان حرص قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى على عودة المغرر بهم وتمكينهم من العيش بأمان وإشراكهم في بناء الوطن والدفاع عنه.

وشدد على ضرورة تعاون الجميع واستنهاض دور المجتمع في تنفيذ برنامج عملي مزمّن ومحدد، وتفعيل دور الفرق المجتمعية للتواصل مع أهالي وذوي المغرر بهم.

ودعا الخزان المغرر بهم استغلال قرار العفو العام بالعودة إلى صف الوطن.

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تدشين المرحلة الثانية من التواصل مع المغرر بهم في محافظة الحديدة اليمنية

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