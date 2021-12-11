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خروقات متواصلة لقوى العدوان في محافظة الحديدة وإصابة أربعة يمنيين في صعدة

خروقات متواصلة لقوى العدوان في محافظة الحديدة وإصابة أربعة يمنيين في صعدة
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

واصلت قوى العدوان - السعودي خرق هدنة الحديدة غرب اليمن وأصيب أربعة يمنيين بينهم طفل في صعدة شمال البلاد وشن الطيران 37 غارة على أربع محافظات وقبالة نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 159 خرقاً الحديدة بينها غارة لطيران حربي وتسع غارات لطيران تجسسي على حيس.

ومن بين الخروقتن تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة و66 خرقاً بقصف مدفعي و61 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة طفل إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان بمنطقة علاف بمديرية سحار، كما أصيب ثلاثة مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارتين على البقع قبالة نجران.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 26 غارة على البلق بمديرية الوادي، وأربع غارات على مديريتي صرواح والجوبة بمحافظة مأرب.

واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز، وبغارتين مديرية حيران في محافظة حجة.

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