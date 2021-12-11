قرداحي يصرّ: حرب اليمن استنزافية والمقاومة تدافع عن لبنان بسوريا

العالم- خاص بالعالم

وقال قرداحي، انا رجل مؤمن بالمبادئي والقناعات ومؤمن بثبات برأيه شكرَ قرداحي، جميعَ مناصريهِ ومؤيديهِ الذين وَقَفوا معه في هذه الازمة، واكدَ أنّ موقفَه لم يتغيرْ حيالَ افكارهِ وارائِه السابقة حولَ المقاومة والاحداث في سوريا وأنّ حزب الله دافعَ عن وجود لبنان واللبنانيين، معتبراً ان موقفه من المقاومة التي تضحي بدماء شبابها لتحرير الجنوب وارساء السلام دفاعاً عن لبنان في سوريا، كان تقييم واضح وشجاع وثابت لهذه التضحيات.

هذا وستبث هذه المقابلة على شاشة قناة العالم هذه الليلة في الاوقات التالية:

بتوقيت طهران: 20:03

بتوقيت غرينتش: 16:33

بتوقيت مكة المكرمة: 19:33