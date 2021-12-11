السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

قرداحي يصرّ: حرب اليمن استنزافية والمقاومة تدافع عن لبنان بسوريا

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الاعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي في لقاءٍ خاص مع قناةِ العالم تصريحاتِه حول الوضعِ في اليمن، وقال إنها حرب استنزافية لكلِ الاطراف وإنه مُصرٌّ على آرائِه وافكارِه السابقة.

العالم- خاص بالعالم

وقال قرداحي، انا رجل مؤمن بالمبادئي والقناعات ومؤمن بثبات برأيه شكرَ قرداحي، جميعَ مناصريهِ ومؤيديهِ الذين وَقَفوا معه في هذه الازمة، واكدَ أنّ موقفَه لم يتغيرْ حيالَ افكارهِ وارائِه السابقة حولَ المقاومة والاحداث في سوريا وأنّ حزب الله دافعَ عن وجود لبنان واللبنانيين، معتبراً ان موقفه من المقاومة التي تضحي بدماء شبابها لتحرير الجنوب وارساء السلام دفاعاً عن لبنان في سوريا، كان تقييم واضح وشجاع وثابت لهذه التضحيات.

هذا وستبث هذه المقابلة على شاشة قناة العالم هذه الليلة في الاوقات التالية:

بتوقيت طهران: 20:03
بتوقيت غرينتش: 16:33
بتوقيت مكة المكرمة: 19:33

روابط ذات صلة

قرداحي هدية لاسترضاء السعودية ام ضحية؟

استقال ولم يستقل موقفه.. حرب اليمن مدمرة للسعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في منافسة مباشرة مع باريس..امريكا تعرض على أثينا صفقة فرقاطات

الأمن الوطني العراقي يُطيح بستة إرهابيين في نينوى

الصين: الديمقراطية أصبحت سلاح دمار شامل لدى أميركا

شاهد بالفيديو.. قرداحي: استقالتي حققت اقصى ما يمكنني ان احققه على مستوى المصلحة الوطنية

خروقات متواصلة لقوى العدوان في محافظة الحديدة وإصابة أربعة يمنيين في صعدة

لجنة التظاهرات: السيد السيستاني رفض مقابلة بلاسخارت