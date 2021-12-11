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قرداحي: استقالتي حققت اقصى ما يمكنني ان احققه على مستوى المصلحة الوطنية

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

اكدَ وزيرُ الاعلامِ اللبناني المستقيل جورج قرداحي في لقاءٍ خاص مع قناةِ العالم إنّ استقالتَه جاءت برغبة فرنسية وإنه لبّى هذه الرغبةَ من اجلِ لبنان واللبنانيين للحفاظِ على مصالحِهم وإيجادِ حلٍ ومخرجٍ للازمةِ التي افتعلت بشأنِ تصريحاتِه حول الحربِ في اليمن.  

العالم- خاص بالعالم

الي ذلك اكدَ قرداحي أنه لم يتلقَّ ايَ ضغوطٍ من اجلِ الاستقالة من قبلِ حلفائِه في الحكومة، وقال إنهم تركوا الامرَ له لكنه أبدى امتعاضَه من تصريحاتِ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعضِ الوزراء الذين طالبوه بالاستقالة بينما هم يعرفون بأنه لم يرتكبْ ايَ خطأ وأنه وقعَ عليه ظلمٌ كبير في هذا الشأن.

واكد قرداحي، إنّ الحكومة اللبنانية لم تتحلَّ بالروحِ الوطنية الشاملة في مواجهةِ الازمة المفتعلة التي واجَهتْه.

هذا وستبث هذه المقابلة على شاشة قناة العالم هذه الليلة في الاوقات التالية:

بتوقيت طهران: 20:03
بتوقيت غرينتش: 16:33
بتوقيت مكة المكرمة: 19:33

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