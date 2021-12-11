شاهد.. اسباب الانفجار الكبير الذي هزّ مستودعاً لحماس جنوبي لبنان

العالم- خاص بالعالم

مصدر عسكري لبناني اكد وقوع انفجار ضخم بمخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، ما أسفر عن وقوع إصابات عدة حسب شهود عيان.

وأضاف المصدر أن حريقا في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس هو الذي أدى إلى وقوع الانفجار وانهيار المبني الذي وقع فيه الانفجار، مشيرا إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تتضح بعد، فيما تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن سقوط قتلى جراء الانفجار.

ونفى مسؤول فلسطيني في المخيم أن يكون المستودع يحتوي على ذخيرة، مشيرا إلى أن المستودع كان يحتوي على قوارير غاز وأجهزة أوكسجين.، لكن شهود عيان ذكروا ان الانفجار الذي وقع هز المنازل وسمع صوته في ارجاء المدينة، مؤكدين وقوع انفجارات متتالية بعد دوي الانفجار الاول.

القضاء اللبناني بدوره امر القوات الامنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع وفتح تحقيق بالحادث للكشف عن ملابسات الانفجار.

مسؤول فلسطيني قال ان الفصائل الفلسطينية قامت بإخلاء السكان من المنطقة القريبة من موقع الانفجار.

سيارات الاسعاف والفرق الطبية هرعت الى مكان الانفجار وسط انتشار امني مكثف للفصائل الفلسطينية والقوى الامنية اللبنانية خاصة الجيش اللبناني في وقت عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق الذي شب بالمنطقة جراء الانفجار، كما قام فريق الهلال الاحمر الفلسطيني على نقل المصابين الى المستشفيات.

ويؤوي لبنان بحسب تقديرات رسمية، مئة واربعة وسبعين ألف لاجئ فلسطيني على الأقل في مخيمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكّان والأبنية والأسلاك الكهربائية. إلا أن تقديرات ترجح أن يكون العدد الفعلي قرابة خمسمئة ألف.

