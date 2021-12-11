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طلاب ايرانيون يسلمون ميدالية القدس لممثل الحكومة الماليزية 

طلاب ايرانيون يسلمون ميدالية القدس لممثل الحكومة الماليزية 
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

قام وفد من الطلاب التعبويين بالجامعات الايرانية بتسليم ميدالية القدس الى المسؤول الاول بالسفارة الماليزية بطهران، بمناسبة منع ماليزيا لفريق الكيان الصهيوني بالاسكواش من دخول اراضيها.

العالم - ايران

وكانت الحكومة الماليزية التي استضافت بطولة العالم للاسكواش، قد منعت فريق الكيان الصهيوني من دخول اراضيها للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش، ولهذا السبب حرم الاتحاد الدولي للعبة ماليزيا من حق استضافتها.

واشار محمد نظام حليمي القائم بالأعمال في سفارة ماليزيا في طهران في لقاء مع وفد الطلاب التعبويين الايرانيين، الى تاريخ بلاده في مواجهة الكيان الصهيوني في المجال الرياضي، وقال: لا توجد علاقات دبلوماسية بين ماليزيا والكيان الصهيوني ولن تكون ايضا في المستقبل، ويجب أن يعلم الجميع أن ماليزيا حكومة وشعباً لن تتخلى عن قضية فلسطين.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة الماليزية حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام العالمية.

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