السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

قوات صنعاء تستکمل سيطرتها على جبال البلق المطلة على مأرب

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

معارك مستمرة تشهدها جبهات القتال في محافظ مأرب شمال شرق اليمن حيث واصلت القوات اليمنية تقدمها وتضييق الخناق على قوى العدوان السعودي في مدينة مأرب.

العالم- خاص بالعالم

مصادر ميدانية اكدت ان القوات اليمنية استكملت السيطرة على سلسلة جبال البلق الشرقي جنوب المدينة وانها باتت تحكم سيطرتها بشكل واسعة على جميع المناطق المحاذية للجبل.

وذكرت المصادر ان القوات اليمنية سيطرت بشكل كامل على أكبر معسكرات تنظيم القاعدة في منطقة كرى الواقعة في مديرية الوادي جنوب مدينة مأرب. وشددت ان العشرات من عناصر التنظيم الارهابي ومرتزقة العدوان قتلوا خلال المعارك منهم قائد التنظيم المدعو علي مبخوت العرادة.

وقالت المصادر أن قوات صنعاء سيطرت على مخازن المعسكر الذي يحتوي على ترسانة أسلحة ضخمة وعبوات ناسفة استلمها من السعودية بهدف استخدامها في المعارك الدائري هناك.

هذا بينما اعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اسقاط طائرة تجسسية امريكية جديدة في سماء مارب وتعد هذه الطائرة هي الخامسة التي تم اسقاطها خلال شهر.

الى ذلك شدد تحالف العدوان السعودي من هجماته الجوية على عدد من المناطق اليمنية حيث شن اكثر من خمسة وثلاثين غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مأرب، كما شن هجمات على محافظات صعدة وصنعاء والحديدية وشبوة وتعز. واكدت مصادر محلية اصابة عدد من المواطنين واضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم.

هذا بينما شهدت صنعاء ومدن اخرى وقفات احتجاجية حاشدة تنديدا بالغارات السعودية الاماراتية في المناطق السكنية، ودعا المحتجون الشعب اليمني إلى الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال لردع العدوان ومرتزقته.

وطالب المحتجون ابناء مدينة مأرب باستقبال رجال الجيش واللجان الشعبية، مضيفين ان هولاء لا يمثلون اي خطر على المواطنين وانهم جاءوا لنصرتهم وطرد القوات الاجنبية ومرتزقة العدوان من كل الاراضي اليمنية وحفظ السيادة الوطنية.

روابط ذات صلة

العميد سريع يعلن عن حدث عسكري جديد في مأرب

شاهد.. مأرب اليمنية قاب قوسين أو أدنى من التحرير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يعلن تطهير المؤسسات الحكومية في روسيا من جواسيس CIA

ضربات جوية عراقية تدك أوكار "داعش" في صلاح الدين

قاووق : سفارة أميركا في بيروت تدير معركة الإنتخابات النيابية القادمة!

طلاب ايرانيون يسلمون ميدالية القدس لممثل الحكومة الماليزية 

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين في كابل

شاهد بالفيديو.. قوات صنعاء تستکمل سيطرتها على جبال البلق المطلة على مأرب