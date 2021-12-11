قوات صنعاء تستکمل سيطرتها على جبال البلق المطلة على مأرب

العالم- خاص بالعالم

مصادر ميدانية اكدت ان القوات اليمنية استكملت السيطرة على سلسلة جبال البلق الشرقي جنوب المدينة وانها باتت تحكم سيطرتها بشكل واسعة على جميع المناطق المحاذية للجبل.

وذكرت المصادر ان القوات اليمنية سيطرت بشكل كامل على أكبر معسكرات تنظيم القاعدة في منطقة كرى الواقعة في مديرية الوادي جنوب مدينة مأرب. وشددت ان العشرات من عناصر التنظيم الارهابي ومرتزقة العدوان قتلوا خلال المعارك منهم قائد التنظيم المدعو علي مبخوت العرادة.

وقالت المصادر أن قوات صنعاء سيطرت على مخازن المعسكر الذي يحتوي على ترسانة أسلحة ضخمة وعبوات ناسفة استلمها من السعودية بهدف استخدامها في المعارك الدائري هناك.

هذا بينما اعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اسقاط طائرة تجسسية امريكية جديدة في سماء مارب وتعد هذه الطائرة هي الخامسة التي تم اسقاطها خلال شهر.

الى ذلك شدد تحالف العدوان السعودي من هجماته الجوية على عدد من المناطق اليمنية حيث شن اكثر من خمسة وثلاثين غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مأرب، كما شن هجمات على محافظات صعدة وصنعاء والحديدية وشبوة وتعز. واكدت مصادر محلية اصابة عدد من المواطنين واضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم.

هذا بينما شهدت صنعاء ومدن اخرى وقفات احتجاجية حاشدة تنديدا بالغارات السعودية الاماراتية في المناطق السكنية، ودعا المحتجون الشعب اليمني إلى الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال لردع العدوان ومرتزقته.

وطالب المحتجون ابناء مدينة مأرب باستقبال رجال الجيش واللجان الشعبية، مضيفين ان هولاء لا يمثلون اي خطر على المواطنين وانهم جاءوا لنصرتهم وطرد القوات الاجنبية ومرتزقة العدوان من كل الاراضي اليمنية وحفظ السيادة الوطنية.