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الرئيس الايراني: اذا كان لدى الطرف المقابل الارادة الجادة لالغاء اجراءات الحظر فبالامكان ان نتوصل الى اتفاق جيد

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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