السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مخطط صهيوني جديد لبناء مستوطنتين في الجولان السوري المحتل

مخطط صهيوني جديد لبناء مستوطنتين في الجولان السوري المحتل
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بصدد تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل؛ بهدف زيادة عدد المستوطنين في المنطقة حتى العام 2025؛ من خلال إقامة "لجنة خاصة" واسعة الصلاحيات، لا تضم ممثلين عن "الجمهور".

العالم - فلسطين

ويندرج مخطط بينيت تحت إطار خطة شاملة تعمل عليها سلطات الاحتلال تحت مسمى "تشجيع نمو ديموغرافي ثابت" في هضبة الجولان المحتلة، ستطرح قريبا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التصديق عليها.

ويشمل هذا المخطط بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما اسمان مؤقتان "اسيف" و"متار"، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "كتسرين" الحالية، وبناء مشاريع زراعية ومناطق تشغيل وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية.

ووفق الصحيفة، فإن الهدف الأساسي لهذا المخطط هو زيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، وترسيخ الوجود اليهودي فيها؛ إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 22 ألفا، موزعين على 32 مستوطنة صغيرة تحت مسمى "مجلس إقليمي الجولان"، ويهدف المخطط لزيادة عدد المستوطنين بـ 50% مع حلول العام 2025، ومضاعفته حتى نهاية العقد الحالي.

يذكر أن عدد أهالي الجولان السوري المحتل بلغ نحو 21 ألف نسمة يقطنون في القرى السورية الأربع التي بقيت بعد احتلال الهضبة (مجدل شمس، بقعاثا، عين قنيا ومسعدة)، ويواجهون مخططات الاحتلال المتتالية للسيطرة على أراضيهم وتهويدها بالقوة.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تؤكد مجدداً بطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري

أهالي الجولان: أرضنا عربية سورية وقرارات الشرعية الدولية تؤكد ذلك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخطط صهيوني جديد لبناء مستوطنتين في الجولان السوري المحتل

إصابة 3 أطفال سوريين بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

10 وفيات جديدة بكورونا في لبنان

G7 تطالب الرئيس التونسي بوضع سقف زمني لتدابيره الاستثنائية

شاهد بالفيديو..كتاب قديم يثبت عدم وجود "إسرائيل" في خريطة العالم

استشهاد منتسب في الحشد بانفجار عبوة ناسفة في العراق