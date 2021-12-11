إصابة 3 أطفال سوريين بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

العالم-سوريا

وذكر مراسل سانا في درعا أنه وأثناء تجوال الأطفال في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة كفر شمس بالريف الشمالي انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين ما أدى لإصابتهم بجروح مختلفة.

وبين أنه تم نقل الأطفال إلى المشفى على الفور وأن حالتهم الصحية مستقرة حالياً.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها بين المنازل وفي الطرقات والأراضي الزراعية قبل اندحارها بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالمدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب أو لترهيبهم ومنعهم من العودة.