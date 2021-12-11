سوريا.. قصف تركي لقرية الدردارة بريف الحسكة

العالم-سوريا

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية التابعة لها والمنتشرة أقصى الريف الشمالي للحسكة قصفت بسلاح المدفعية الثقيلة قرية الدردارة إلى الشمال من بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين والممتلكات العامة.

ولفتت المصادر إلى تفاقم الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه أهالي القرية وخاصة الأطفال والنساء نتيجة القصف المستمر لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها للقرية والذي أدى إلى تعطيل الحياة العامة فيها ودفع بعض الأسر للنزوح باتجاه مدينتي القامشلي والحسكة.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة ونزوح عشرات الأسر من مناطقها.