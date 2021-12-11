السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. قصف تركي لقرية الدردارة بريف الحسكة

سوريا.. قصف تركي لقرية الدردارة بريف الحسكة
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الانباء السورية، أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قصفوا قرية الدردارة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

العالم-سوريا

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية التابعة لها والمنتشرة أقصى الريف الشمالي للحسكة قصفت بسلاح المدفعية الثقيلة قرية الدردارة إلى الشمال من بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين والممتلكات العامة.

ولفتت المصادر إلى تفاقم الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه أهالي القرية وخاصة الأطفال والنساء نتيجة القصف المستمر لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها للقرية والذي أدى إلى تعطيل الحياة العامة فيها ودفع بعض الأسر للنزوح باتجاه مدينتي القامشلي والحسكة.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة ونزوح عشرات الأسر من مناطقها.

تصنيف :

روابط ذات صلة

تركيا تحفر خندقًا بطول 230 كيلومترا بين الحسكة والرقة 

سانا: مرتزقة الاحتلال التركي يسرقون أعمدة وكابلات كهربائية بريف الحسكة

سوريا.. مقتل متزعم مجموعة مسلحة موالية لتركيا في رأس العين

'حان وقت المحاسبة'.. منشورات تهدد 'قسد' شمال الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس: النهضة تدعو الى ملاحقة قناة عرضت فيلم حرق مكتب الحركة

البحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون"

بتر قدم ويد طفل بانفجار قنبلة عنقودية في محافظة حجة اليمنية

الرئيس التركي ينتقد مواقع التواصل الاجتماعي

الإحتلال الإسرائيلي مستاء بشدة على احتمال رفع الحظر من ايران

مساعد الرئيس الايراني: التعاون مع الجيران ودول المنطقة أحد أولويات حكومتنا