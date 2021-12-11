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أوليانوف: المفاوضون حول الاتفاق النووي أزالوا بعض نقاط سوء الفهم

أوليانوف: المفاوضون حول الاتفاق النووي أزالوا بعض نقاط سوء الفهم
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر ممثل روسيا في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ميخائيل أوليانوف، أن المشاركين في العملية التفاوضية تمكنوا من إزالة بعض نقاط سوء التفاهم بينهم.

العالم - ايران

وقال أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عبر "تويتر": "تمكن المفاوضون من إزالة بعض نقاط سوء التفاهم، التي كنا نواجهها في أواخر الأسبوع الماضي، وأطلقوا العمل السياسي".

وأضاف أوليانوف، تعليقا على تصريح أدلى به الجمعة مسؤول أوروبي رفيع المستوى الذي قال إن المفاوضات "تتقدم على النحو المنطقي"، أن روسيا تلتزم برؤية مماثلة فيما يخص سير الحوار في فيينا.

وسبق أن صرح المسؤول من الاتحاد الأوروبي، الذي يرعى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، بأنه متفائل بخصوص موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد، موضحا: "انطباعي هو أننا نتقدم ببساطة على النحو المنطقي تماما للتفاوض".

وأضاف أنه لا تزال هناك 7 أو 8 نقاط بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وأنها تمثل "نقاطا سياسية كبيرة".

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