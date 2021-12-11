مساعد الرئيس الايراني: التعاون مع الجيران ودول المنطقة أحد أولويات حكومتنا

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وصرح حسيني عقب لقائه السفير السوري بطهران شفيق ديوب: كان لقاءا جيدا جدا ، قدم السفير السوري في طهران تحليلا شاملا لتعاون البلدين فيما يتعلق بالاجتماعات والاتفاقيات، وكذلك حول القرارات التي اتخذت خلال مرحلة إعادة إعمار سوريا وكيفية التعاون الثنائي، لأن إيران وسوريا حليفان وشريكان استراتيجيان ، وإيران لديها القدرة على لعب دور مهم في إعادة إعمار سوريا.

واضاف: نريد الامن والسلام في المنطقة، إننا ندين عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي السورية والذي يجب على المجتمع الدولي ابداء ردود الفعل حياله، وينبغي التنديد بالاميركيين الذين ما زالوا يسرقون النفط والغاز والقمح من سوريا.

وتابع المساعد البرلماني للرئيس الايراني: بما أننا كنا نتوقع أن ينسحب الأميركيون من أفغانستان، فإنهم سيغادرون العراق وسوريا في أسرع وقت ممكن، نحن على استعداد تام للتعاون في إعادة إعمار سوريا.

ومضى قائلا: أقيم مؤخرًا معرض في سوريا عرضت فيه منتجات إيرانية مختلفة تلبي احتياجات الشعب السوري، كما ناقشنا التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين والذي تم من خلاله التوصل إلى اتفاقيات مع زيارة وزير التربية والتعليم السوري إلى إيران، ونطلب من السفير السوري التعاون في تنفيذ هذه الاتفاقيات.

وشدد حسيني على أن المسؤولين الإيرانيين لديهم إصرار جاد على التعاون مع سوريا، خاصة ان التعاون مع دول الجوار والمنطقة يمثل أولوية لحكومة السيد رئيسي.