بتر قدم ويد طفل بانفجار قنبلة عنقودية في محافظة حجة اليمنية

العالم - اليمن

وأفادت قناة المسيرة بإصابة الطفل ناصر قحطان في منطقة الجر بعبس بقنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أدت إلى بتر يده وقدمه.

وخلال الأسبوع الفائت استشهد وأصيب ثلاثة أطفال في محافظة صعدة وحجة الحدوديتين جراء انفجار قنابل خلفها العدوان السعودي، إذ أصيب طفل إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان يوم أمس الجمعة، بمنطقة علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة.

واستشهد طفل يوم الثلاثاء7 ديسمبر 2021، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الشوارق بمديرية رازح محافظة صعدة.

كما أصيب طفل بجروح، الاثنين الفائت 6 ديسمبر 2021، حجة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في منطقة المزرق بمديرية حرض الحدودية.

يشار إلى أن القنابل العنقودية المحرمة دولياً التي يلقيها تحالف العدوان على اليمن غالبا ما يذهب ضحاياها أطفال ونساء.

وتنتشر القنابل العنقودية والأجسام الحربية القابلة للانفجار بشكل كبير في مناطق سكانية بمختلف المحافظات اليمنية وقد حصدت الكثير من الأرواح خلال سنوات العدوان الإجرامي.